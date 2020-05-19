أحمد زاهر يحرض محمد مهران على قتل محمد رمضان فى الحلقة الـ25 من البرنس

تشهد أحداث الحلقة الـ25 من المسلسل الرمضاني "البرنس" اعتراف دنيا عبد العزيز (شيماء) لـ محمد رمضان (رضوان) بأن شقيقه أحمد زاهر (فتحي) لديه مشاكل في الإنجاب، وأنه خدع روجينا (المعلمة فدوة) بأنها هي التي غير قادرة على الإنجاب، ولكن (رضوان) يتفاجئ بعد سماعه هذا الخبر.

وتتوالى الأحداث باتفاق محمد مهران (حماده) مع (رضوان البرنس) على خطة جديدة، بعد تكليف (فتحي) لـ(حماده) أن يضع لشقيقه رضوان السم في كوب

الشاي، حيث يقوم رضوان بضربه في رأسه بزجاجة ويتسبب في إصابته لكي يقنع (فتحي)، وبالفعل يذهب (حماده) لـ (فتحي) لكي يخبره عما حدث بينه وبين رضوان.

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وتتابع الحلقة بطلب (فتحي) من (حماده) ان يتصل على (رضوان) أمامه، ولكن رضوان يرد عليه ويستكمل خطتهم، ويقول له انا عامل خاطر لوالدتك واختك، ويطلب منه ان

يختفي من امامه حتى لا يتسبب في موته في المره القادمة.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوانالبرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل "سمكري" في ورشة والده، يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنهبعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6.

يذكر ان مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.