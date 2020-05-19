أحمد زاهر يدفع 2 مليون جنيه لإعادة مريم نجلة محمد رمضان.. أبرز أحداث الحلقة الـ25 من البرنس

تبدأ أحداث الحلقة ال25 من المسلسل الرمضاني "البرنس" بتلقي أحمد زاهر (فتحي) مكالمة هاتفيه من شخص يساومه على 2 مليون جنية مقابل أن يعيد له (مريم) نجلة محمد رمضان (رضوان البرنس)، وبمجرد علم (فتحي) بوجود (مريم) يوافق على الفور على المبلغ.

وتتابع أحداث الحلقة بمقابلة روجينا (المعلمة فدوة) في عوامة محمد علاء (ياسر) شقيق (فتحي)، وتخبره بأن شقيقه

تلقى إتصال هاتفي بوجود مريم، ولكن المُتصل طلب منه ٢ مليون جنية بدلاً من نصف مليون جنية.

وتشهد الحلقة إكتشاف أحمد داش (عادل) موت (ليلى) صديقته نتيجة جرعة ذائدة من المخدرات، ويتصل على شقيقه (رضوان) لكي يخبره ويقف بجانبه في هذه الكارثة.

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل "سمكري" في ورشة والده، يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنهبعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6.

يذكر ان مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.