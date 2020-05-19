شيكو يضع خطة محكمة تجعل هشام ماجد يشك بـ مي كساب في اللعبة

تبدأ الحلقة الثامنة والعشرون من اللعبة بالتقاء جميل "محمد ثروت"، وهو متنكرًا مع شيماء "مي كساب"، وينشب شجار في الشارع يتسبب في تمزيق ملابسها.



ومن ناحيتها يظهر وسيم "شيكو"، وهو متنكرًا ثم يعطيها الجاكيت لكي ترتديه، وبعد ذلك يرسل إلى زوجها مازو "هشام ماجد" فيديو بعد أن تلاعب به، وأظهر الجزء وهو يرتديها الجاكيت وهي تشكره، وكي يجعل وسيم الأمر أكثر تعقيدًا قام بإبلاغ زوجة الدكتور أيمن، لتخبر مازو بأن زوجها أيمن يخونها مع زوجة مازو، وبعد ذلك يقرر مازو إلا يطلق شيماء في هذا اليوم حتى إذا

قامت بخيانته حتى يفوز في التحدي.

ثم يراجع مازو ذاته، ويجد بأنه في تحدي، ومن الوارد أن تكون تلك من ألاعيب وسيم، ومن ناحيتها يحضر مازو لشيماء باقة من الورد وجواب رومانسي، كما يعزم وسيم زوجته إسراء "ميرنا جميل" على العشاء، وفي نفس اللحظة يتصل به جميل ويخبره أنه فاز بالتحدي، ثم تحزن شيماء وتظن أن مازو اتفق مع وسيم حتى يقسمان الجائزة فيما بينهما.

ثم ينشب شجار كبير بين شيماء ومازو، وفي ذات اللحظة

ينشب شجار كبير أيضًا بين وسيم وإسراء، وتطلب منه إسراء الطلاق لأنه فاشل ولا يتحمل المسؤولية، وفي نهاية الحلقة يحاول كل من وسيم ومازو مصالحة زوجتهما، ولكن دون جدوى.

وتدور أحداث مُسلسل اللعبة في أجواء كوميدية من خلال صراع عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي مازو، ووسيم حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

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مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، وإنتاج شركة سكرين 2000، للإنتاج الفني ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.

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