مي العيدان بشأن تصرف محمد رمضان بحقها: راح أموت وانتحر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على تصرف الفنان المصري محمد رمضان، بعد قيامه بوضعها في لائحة "البلوك" على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، بسبب استهزائها من والده والسخرية من مظهره.

وقالت العيدان على حسابها "إنستغرام" قائلة: "والله يا جماعة البرنس النمبر مليون.. محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني".

وأضافت الإعلامية:"اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك موقد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته... صدق من قال عیال".

وسارعت العيدان إلى حذف منشورها بعد نشره بوقت قصير، وذلك بسبب تصاعد وتيرة الهجوم عليها من انتقادها من محمد رمضان وسخريتها من والده، الذي اعتبره البعض تنمر يسيء لها، خاصة عدم رد رمضان عليها في وقته.

وكانت مي العيدان، قد نشرت صورةً لمحمد رمضان وهو يقبل يد والده، متنمرةً على شكل الأخير وواصفةً إياه بالمخيف، وهو الأمر الذي عرضها لهجومٍ كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وكتبت الإعلامية الكويتية على صورة رمضان ووالده: "لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع"، ثم تراجعت وقامت بحذفها.

واستذكر آخرون قيامها بفعل الأمر ذاته مع ملكة جمال الجزائر بن حمو، عندما سخرت منها بسبب لون بشرتها السمراء، مستغربين من أنها وعلى الرغم من كل هذه الأخطاء لم يتم اتخاذ إجراء بحقها.

يُذكر أن مي العيدان كانت قد أثارت في ثاني أيام رمضان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعمت أن النجمة المصرية ياسمين صبري تقاضت في حلقة "رامز مجنون رسمي"، مبلغًا ضخمًا قدرته بـ 2 مليون دولار.