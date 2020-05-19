قبلة آسر ياسين لـ نيللي كريم في "بـ 100 وش" حديث الجمهور (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا زال مسلسل "بـ 100 وش" الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية نيللي كريم وزميلها الفنان آسر ياسين، يحظى بنسبة مشاهدة عالية وسط تفاعل كبير من جانب المتابعين بعد تصنيف المسلسل الكوميدي على أنه من بين أفضل المسلسلات المعروضة في دراما رمضان 2020 بمصر.

واستطاع وسم يحمل اسم المسلسل #ب١٠٠_وش أن يحظى بتفاعل الجمهور عليه عقب مشهد اعتراف نيللي كريم بحبها لآسر ياسين في أحداث الحلقة الخامسة والعشرين وذلك بعدما ذهبت "سكر" إلى صديق "عمر" الذي يجسده آسر ياسين وتحدثت معه عن زوجته التي اكتشفت أن عمر يخونها معها.

وعندما واجهت "سكر"، "عمر"، بما تعرفه حول طبيعة علاقته مع "شيرين" زوجة صديقه، استطاع أن يقنعها بأنه لا يوجد شيء بينهما وصدقت "سكر" قوله، ثم اعترفت لآسر ياسين بحبها له، بعدما تحدث معه عن غيرتها له الأمر الذي دفع آسر ياسين أن يقبلها على رأسها بعدما طلبت منه أن يصالحها إلا أنها اعترضت على القبلة وطلبت غيرها فقام بتقبيلها على خدها.

وتفاعل الجمهور مع مشهد "القبلة" حيث صعد وسم #ب١٠٠_وش لقائمة التريند، حيث غردت "هديل" قائلًة: "Close conversation"، في إشارة للجملة التي أطلقها الفنان إسلام إبراهيم تعليقًا على مشهد القبلة.

Advertisements

بينما كتبت جنة علي قائلًة: "ياريت يتخانقوا ويتصالحوا كل يوم عشان صلحهم حلو اوى #ب١٠٠_وش"، وأضافت أخرى: "أنا كدا فرحت اوي مستر عمر دا عسل و النبي #بـ100وش #ب١٠٠_وش".

وكتب توفيق يوسف ساخرًا: "حماده لا انا مش هكمل مراقبه الصراحه انا راجل اعزب وشيرين دي جامده #ب١٠٠_وش"، وأضاف حساب باسم "المحلاوي" قائلًا: "لو البروفيسور كان معاه عصابه زي بتاعة مستر عمر عندهم كميه تصالح مع النفس رهيبه مابيشيلوش من بعض كان زمانه خلص من بدري وماحتجناش كل المواسم دي ولازم اقول شابوه لزيزو اللي كل الاشباح تلاميذه ورضوي الكبل ده مهضوم حقه #ب١٠٠_وش".

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، ويشاركها العمل الفنانين مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.