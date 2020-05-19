شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجمهور يشيد بـ"استايل" وأداء ريهام حجاج فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من متابعى مسلسل "لما كنا صغيرين" بأداء النجمة ريهام حجاج لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها شخصية مركبة تتضمن مراحل زمنية مختلفة وصراعات قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت الفتيات بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎، وهو بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي مثير حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل.