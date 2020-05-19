شكرا لقرائتكم خبر عن "عمر ودياب" الحلقة 25.. مصطفى خاطر ميكب أرتيست وعلى ربيع سمسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتوت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "عمر ودياب" بطولة الفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع على العديد من الأحداث من ضمنها انفصال الثنائى بسبب اختلافهما على عربية الكبدة، وبدأ كل منهما في عمل مختلف عن الآخر، حيث عمل مصطفى خاطر ميكب أرتيست، بينما اشتغل على ربيع سمسار عقارات.

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وكانت الحلقة السابقة شهدت العديد من الأحداث أهمها ترخيص عربية الكبدة تنفيذا لقرار أهالى الحى، وتفاجأ الثنائى بعد قرار الترخيص بمنافسة أحد الأشخاص لهم الأمر الذى جعلهما لا يعملان، واختلف كل منهما على الأموال بخصوص عربية الكبدة وأدى إلى انفصالهما.

مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

ويُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة، حيث يعرض على شاشة الأولى فى تمام الساعة الـ6.30 مساء، بينما يذاع على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ9 مساء، بشكل يومى طوال أيام شهر رمضان.