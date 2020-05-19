شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوم سهرات العيد من المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المتحدة للخدمات الإعلامية سهرات مميزة على قنواتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة إنه بعد موسم رمضانى مميز لقنوات المتحدة بشهادة الجمهور، فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ تامر مرسى أن تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك وخلال فترة حظر التجول، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام و المسرحيات الجميلة خلال أيام إجازة العيد.

و يختتم كل يوم بسهرة مميزة من خلال حفلات ترفيهية يحييها المطربون و والمطربات من أفضل نجوم مصر مثل تامر حسنى و أنغام و حميد الشاعرى و محمد فؤاد و هشام عباس و مدحت صالح و علاء عبد الخالق و حنان مع كوكبة من الموسيقيين و ذلك من مسارح الصوت و الضوء بالأهرامات و حديقة الأزهر.

وأضاف صالح أنه سيتم الكشف خلال أيام عن تفاصيل و مواعيد كل حفل وعن مواقيت إذاعتها على قنوات المتحدة، مؤكدا أنه يتم فى كل الحفلات مراعاة الإجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا متمنيًا لكل المصريين السلامة و كذلك الاستمتاع بالمنوعات و الحفلات المختلفة على كل القنوات.

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