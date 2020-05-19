شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته في "الاخيتار" و"البرنس".. دياب: زعلان على الشيخ سالم وكتكت أوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد دياب صورة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مشيرا إلى الشخصيتين اللتين جسدهما فى مسلسلي "الاختيار" و"البرنس".

وجسد النجم محمد دياب دور الشيخ سالم في مسلسل "الاختيار"، حيث توفي الشيخ سالم برصاص الإرهابيين خلال دفاعه عن المنسي الذي يجسده "أميرة كرارة"، كما قتل "كتكت" في مسلسل البرنس، أثناء محاولته قتل "رضوان البرنس" الذي يجسد دوره محمد رمضان، حيث علق محمد دياب قائلا:" زعلان على الشيخ سالم وعلى كتكت أوي".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

أما مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.