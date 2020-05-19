شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقته الفكاهية خالد سليم يتقمص أحمد حلمى والجمهور: حلوة الفورمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم خالد سليم جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو خلال تقليده الفنان أحمد حلمى، في أغنية "مانا عادي أهو".

فيما علق جمهور الفنان خالد سليم، على ظهوره بفورمة عضلات جيدة ما يؤكد مواظبته على أداء التمارين الرياضية رغم بقائه في المنزل بسبب فيروس كورونا، حيث وجه إليه التحية على الوصول إلى ذلك المستوى من اللياقة البدنية، حيث قال أحدهم: "عاش يا فورمه" بينما تسأل آخر: "طب هو في جيم بفتح بمصر برمضان وكورونا ولا تمرين منزلي".









يشار إلى أن النجم خال سليم النجم خالد سليم، طمأن جمهوره ومحبيه، عن مرور هذه الفترة العصيبة بسبب تفشى وانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، قائلا: "إن شاء الله هنعدى من المحنة دى وحياتنا هترجع أحسن من الأول"، داعيا لهم: "ربنا يحفظكم".









وكتب سليم، عبر حسابه على انستجرام: "جمعة مباركة عليكم جميعاً.. إن شاء الله هنعدى من المحنة دى وحياتنا هترجع أحسن من الأول، ربنا يحفظكم أنتم وحبايبكم ويفرح قلوبكم".

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يذكر أن النجم خالد سليم سبق أشار إلى أن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو سبب تأجيل طرح كليبه الجديد "اللى فات مات"، مطالبا أبناء الشعب المصرى بمواجهة هذا الفيروس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية والتعاون بين الجميع حتى القضاء عليه، .. كما حرص النجم خالد سليم على توجيه النعى لشهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا، إثر انفجار عبوة ناسفة في كمين بئر العبد بسيناء.

وظهر سليم، وهو يؤدى التحية إلى شهداء الوطن، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعو كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل المصابين من الحادث الغادر".