تعرف على تفاصيل أغنية "جيل بطل" لـ أحمد جمال قبل طرحها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد جمال، نجم برنامج آرب آيدول، من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "جيل بطل" مع المخرج تامر الضبع الذى يقدمه بشكل مختلف، والمقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب هذا الأسبوع، والعمل لدعم الأبطال الألمبياد المصريين المشاركين في اولمبياد طوكيو وهى من كلمات حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع احمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند.

وسجل المطرب أحمد جمال مؤخرا أغنية وطنية جديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد"، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة.

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وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاح كبير.

وصور أحمد جمال الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين كاملين، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى ملائم تماماً مع المناسب التى طرحت فيها، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.

وبدوره كشف أحمد جمال عن موقف طريف حدث أثناء تصوير الأغنية حيث قال: "اشترينا سلة كبيرة جدا مليانه ورد أحمر واشتريناها مخصوص للتصوير عشان اهديها لحبيبتى فى الكليب.. لكن اللى حصل ان طول وقت التصوير الناس اللى ماشيه بالشارع بتيجى تشترى منى و تسألنى بكام الوردة فكرونى ببيع..!.. ولكن بعد كده بيضحكوا لما بيقربوا وبيكتشفوا أن انا أحمد جمال وإن ده تصوير كليب".