شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: ريهام حاطة زياد فى دماغها من أيام مسلسل العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو من مشهد مسلسل "العهد" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2015، وكان يشاركها في المسلسل الفنان أحمد مجدي الذي شاركها هذا العام في مسلسل "فرصة تانية" بدور "زياد".

ويظهر في الفيديو الذي نشرته أيتن عامر، مشهد من مسلسل العهد، كانت تواجه فيه أحمد مجدي، حيث علقت على الفيديو قائلة :"الظاهر أن ريهام حاطة زياد في دماغها من أيام مسلسل العهد، يارب يجعل كلامنا خفيف عليها".

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فيما علق عليها الفنان أحمد سامي الذي يجسد شخصيةالمحامي في مسلسل "فرصة ثانية"، قائلا :"إايه ده ايه ده.. ده الموضوع من زمان طب كان محمد أمين راضي يكتبلي دور محامي آجي انقذ الراجل".

وعرض مسلسل العهد في عام 2015، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وبطولة آسر ياسين، سوسن بدر، شيرين رضا، غادة عادل، صبا مبارك، آيتن عامر، صبرى فواز، كندة علوش، هنا شيحا، أروى جودة، صفوة، أحمد مجدى ومحمد الشرنوبى، إخراج خالد مرعى.

أما "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.