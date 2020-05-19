شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة التانية من غير كمامة.. صوفيا ريتشي تتجول فى شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة صوفيا ريتشى باتت معتادة على الظهور بدون كمامة في أياً من الشوارع التي تتجول فيها، وذلك حسب موقع الديلي ميل الذى نشر تقرير مطول حول أن النجمة الشهيرة ظهرت خلال الساعات الماضية في مدينة لوس أنجلوس بدون كمامة، وهو الأمر الذى سبق وحصل منذ يومين حين ظهرت في الشارع بدون ارتداء أي كمامة أيضاً.



صوفيا ريتشى

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وكانت صوفيا ريتشي أعلنت خلال مقابلة منذ فترة إنها لن تظهر على الأرجح في أي حلقات جديدة من برنامج تليفزيون الواقع "Keeping Up With the Kardashians"، وبررت ذلك أنها قررت أن تدخل مجال التمثيل الذي ترددت كثيرًا أن تدخله خوفًا من الفشل، لكن ريتشي أكدت أن عام 2020 ليس عام الخوف وسأقدم علي هذه الخطوة قريبًا جدًا وهي تشعر بالحماس الشديد تجاه هذه الخطوة.

وكشفت صوفيا ريتشي قائلة: "الأدوار التي أقرأها في الوقت الحالي تشبهني إلى حد ما، لذلك فمن السهل بالنسبة لي أن ألعبها".

يذكر أن صوفيا ريتشي التي تخطف عادة الأنظار بجمالها وإطلالاتها المذهلة ظهرت مؤخرًا مع عدد من نجوم برنامج تليفزيون الواقع الشهير"Keeping Up With the Kardashians" وذلك في حفل عشاء ضخم أقيم في ماليبو بكاليفورنيا.