شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كارول سماحة فى العشرينات والأربعينات.. أيهما أجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة كارول سماحة صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام ظهرت فيها ما بين الماضى والحاضر مثلما وصفت، حيث علقت على الصورة بكتابة تساؤل لمتابعيها: "أنا بين الماضي والحاضر كارول العشرينية - كارول الأربعينية، ما رأيكم؟"، وهو التساؤل الذى تفاعل معه قطاع كبير من متابعي النجمة الشهيرة بسرعة كبيرة حين أكدوا أنها ما زالت تحتفظ ببريقها المعتاد ولم تتأثر بمرور السنوات. Advertisements وقد اعتادت النجمة كارول سماحة على التفاعل مع متابعيها بشكل كبير خلال الفترة الماضية من وقت لآخر، حيث سبق ووجهة نصيحة لاقت استحسان متابعيها حين كتبت: "بين الواقع والأشياء الجميلة، طريق يسمى الصبر"، فيما علق الجماهير على كلامها: "كلامك صح.. الصبر أهم حاجة.. ربنا ينجينا"، وذلك فى إشارة منها إلى فيروس كورونا وتداعيته والملل الذى انتاب قطاع كبير بسببه والمكوث فى المنزل أغلب الوقت كوسيلة من وسائل اتباع الإجراءات الاحترازية فى ظل فيروس كورونا ومقاومته.

كارول سماحة

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