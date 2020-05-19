شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة أبوالعطا ملك الكاراكتارات الموهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديم الكوميديا ليست بالمهمة السهلة وإضحاك الجمهور المصري أمر صعب جدا إلا أن الفنان أسامة أبو العطا في مسلسل " بـ 100 وش " استطاع أن يضحك المشاهدين وأنا واحد منهم بسلاسة وبساطة وبحضور قوي وإتقان شديد للشخصية التي يقدمها وهي شخصية " صلاح طعيمة " قريب عم غزال .



اسامة ابو العطار في شخصية صلاح

وبرغم ظهور الفنان أسامة أبو العطا القليل في المسلسل وفي السينما وفي الدراما عموما إلا أن كل ظهور له يترك به تأثيرا كبيرا بالشخصية التي يقدمها ويترك "إفيه " يظل باقيا وتتوارثه الأجيال ولو عدنا بالزمن قليلا قبل ظهوره المميز في مسلسل " بـ 100 وش " سنجده ظهر مع الزعيم عادل إمام في فيلم " السفارة في العمارة " في دور الشاب اليساري "نادر شهدي" حينما سأله : " أنت بتقرأ إيه يا ابني " فيرد عليه رده التاريخي المحفور في ذاكرتنا : " الحب في زمن الكوليرا " .



اسامة ابو العطار في فيلم السفارة في العمارة

هذا المشهد من كلاسيكيات أفلام عادل إمام وأجمل ما في هذا المشهد بالفيلم وقتها أن كل من شاهده ذهب مباشرة ليقرأ تلك الرواية لجابرييل جارسيا ماركيز وعرفه غير المثقف وبدأت رواياته تنتشر بين فئة معينة لم تكن تعرفه وتعرف رواياته بسبب هذا المشهد وبسبب أداء الفنان الكوميدي أسامة أبو العطا .

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اسامة ابو العطا طاقة كوميدية

والفنان أسامة أبو العطار ربما يكون ظهور القليل في السينما والمسلسلات سببه عمله الأساسي أسامة كمخرج ومنتج فني ولكنه " قنبلة " كوميدية وملك في صناعة الكاراكتر لكل شخصية يقدمها بحركات ونظرات ولكنات في الحوار فهو يصنع للشخصية تاريخ ويبدأ في تجسيدها بتفاصيل شديدة سواء في الأداء أو في الشكل الخارجي للشخصية التي يقدمها ويمثل بهدوء شديد بدون مبالغة او تصنع او " قلش رخيص " مثل البعض في عدة مسلسلات تصنف علي إنها كوميدية وهي بعيدة جدا عن الكوميديا فأسامة أبو العطا كان قادرا بتعبيرات وجهه أن يضحك المشاهد بدون أي اسفاف او أي إفيه لفظي وذكرني بالراحل العبقري نجيب الريحاني الذي يضحكك بتعبيرات وجهه وبدون أي حوار وقدم لنا شخصية المحامي المنوفي " صلاح " بخفة ظل فقد ركب الشخصية " زي ما بيقول الكتاب " ويكفي الجملة الكوميدية التي أصبحت متداولة بين الشباب بعد استخدامها في الحوار بالمسلسل : " إذا كان اللي فات بلطي فاللي جاي جمبري " فنحن نتمني لهذا الفنان ان يكون القادم له " جمبري " وينال مساحات اكثر وتواجد اكثر لأنه طاقة كوميدية ويترك دائما بصمة في كل شخصية يقدمها .



اسامة ابو العطا

الفنان أسامة أبو العطا قدم من قبل أدوارا صغيرة في بدايته خلال الأفلام التى شارك فيها كمساعد مخرج زي شخصية "نادر شهدي" في "السفارة في العمارة" وشخصية "الطبال" في فيلم "الشبح " وشخصية "توكتوك" في "هرج ومرج" وفي مسلسل " ذات " قدم شخصية "منير" كما شارك في مسلسل " سجن النسا " وقدم شخصية الزوج الذي لا يعرف حل مشكلة مراته كما شارك في فيلم "علي معزة وابراهيم" بشخصية " كماتا " .