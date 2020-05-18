ظافر العابدين يكشف كواليس مشاركته في مسلسل عالمي على Netflix

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان التونسي ظافر العابدين كواليس مشاركته في المسلسل العالمي “The Eddy”، والذي يعرض على منصة Netflix.
الفنان التونسي أكد أنه مشروع مختلف، وفكرته مبنية على فرقة للجاز ثم تتفرع الأحداث، مؤكدا أن تركيبة المسلسل مهمة ومختلفة، وتشمل أسماء كبيرة لها شهرة عالمية، كما أن المخرج حاصل على جائزة أوسكار، وهذه هي أول تجربة تلفزيونية له.
وكشف كواليس قبوله للدور، خلال حواره ببرنامج “القاهرة الآن” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “العربية - الحدث”، بقوله: “الدور مختلف وجذاب لأي ممثل، بلا تردد وافقت على المشاركة”، مؤكدا أن معايير اختياره للأعمال تعتمد على تحقيق إضافة حقيقية له.
ومن ناحية أخرى، كشف ظافر أنه موجود الآن في لندن مع أسرته، منذ قرابة الشهرين، وذلك بعد توقف تصوير الجزء الثاني من “عروس بيروت” بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أنه قضى شهرين كاملين في حظر كلي في لندن، لكن الآن تم تخفيف الحظر.
ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان التونسي ظافر العابدين، في بطولة فيلم “العنبكوت”، حيث يجسد دور شقيق النجم أحمد السقا، ضمن أحداث العمل، حيث يواجه شقيقه الأخير خلال الأحداث ويدخل فى صراعات معه خاصة وأنه يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير، ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا.
وتدور أحداث فيلم “العنكبوت” فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.
ويشارك في بطولة “العنكبوت”، أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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