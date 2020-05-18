فرناندو ألونسو جاهز للعودة إلى الفورمولا 1

متابعة بتجـــــــــرد: كشف فلافيو برياتوري رئيس فريق رينو السابق ومستشار فرناندو ألونسو أن السائق الإسباني بطل العالم مرتين جاهز للعودة إلى الفورمولا 1 وسط تقارير ترشح انضمامه إلى رينو بدلاً من الأسترالي دانيال ريكياردو المنتقل إلى مكلارين في العام 2021.
وقال فلافيو برياتوري أن “فرناندو ألونسو متحمس بعد عام بعيداً عن الفورمولا 1 وتخلص من كل الأمور التي كانت تشغل ذهنه وأصبح أكثر هدوءًا وجاهزية للعودة”.
وسيتريث رينو صاحب المركز الخامس في الترتيب العام العام الماضي قبل التعاقد مع أي سائق نظراً لان موسم 2020 لم يبدأ حتى الآن بسبب أزمة كورونا، كما أصبح سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات متاحاً بعد أن أعلن فيراري أن السائق الألماني سيغادره في نهاية العام.
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