عاصي الحلاني مفاجأة قناة “الجديد” في عيد الفطر

متابعة بتجــــــــرد: يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني للإحتفال مع الجمهور بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث يطل عبر قناة “الجديد” تحت شعار “مهما كانت الظروف صعبة لا يمكن أن يمر العيد دون فرحة“.
وجاءت الفكرة لإطلالة فارس الغناء العربي عبر الجديد بعد صدور فيديو كليب “بعشقك” الذي جاء بقالب عائلي وعفوي، وسوف تكون إطلالة الحلاني رفقة عائلته، ومن المُقرر التصوير في مزرعته في “الحلانية” في البقاع اللبناني، وتُقدم الحلقة الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، ولم يُقرر بعد اذا ما كانت الحلقة مُسجلة أو مباشرةً على الهواء.
ويحصد عاصي الحلاني نجاح أحدث أغنياته، أغنية “بعشقك” مُحققاً أمثر من مليوني مشاهدة في أقل من أسبوعين من صدورها عبر قناة روتانا على اليوتيوب.
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