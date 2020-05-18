بالصورة – كارول سماحة بين الماضي والحاضر

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” تصميمًا لصورة تضمن صورتين، واحدة حديثة والثانية عندما كانت في العشرينيات من عمرها.

وأرفقت التصميم بتعليق جاء فيه: “أنا بين الماضي والحاضر، كارول العشرينية، كارول الأربعينية، ما رأيكم“.

منشور كارول سماحة لاقى تفاعلًا كبيرًا من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اتفق عدد كبير منهم على أن هذه الخطوة جريئة ولا تدلّ إلّا على جرأة كارول وتصالحها الداخلي، بينما يُحاول البعض إخفاء الماضي والذكريات وعدم احترام كيانه.

وكانت كارول سماحة قد طرحت منذ فترة كليب أغنية “مش هعيش”، وهي أولى أغنياتها للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.