"رأس السنة" على "شاهد VIP" أول أيام العيد

بسبب استمرار إغلاق دور العرض في عيد الفطر الذي يعد أحد المواسم الجماهيرية خلال العام، قررت منصة "شاهد VIP" طرح فيلم "رأس السنة" على منصتها ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، ليكون آخر الأفلام المصرية المعروضة في السينما متاحاً للعرض أونلاين.

وتدور أحداث "رأس السنة" في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، تجمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس السنة عام 2009، ومع مرور الوقت تصبح علاقات الأبطال أكثر تشابكاً وتعقيداً، وتتكشف العديد من الحقائق ما يغير نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

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وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وساهم الفيلم في عودة المنتج والسيناريست محمد حفظي إلى الكتابة السينمائية، بعد توقف دام 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله فيلم أسوار القمر في 2015، و"رأس السنة" هو التجربة الأولى لمخرجه صقر، وبطولة إياد نصار، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وشيرين رضا، وبسمة وإنجي المقدم.



