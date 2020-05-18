ياسمين صبري: صدمت من إجتزاء تصريحاتي عن أبو هشيمة.. وهذه هي الحقيقة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن حقيقة تصريحاتها التي أطلقتها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال مشاركتها في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، مما دفع الجمهور لانتقادها بعد الحلقة، مؤكدة أن كلامها تم اجتزاؤه بشكل كبير.

وقالت ياسمين صبري ففي تصريحات صحافية: "شاهدت حلقة رامز مثل باقي الجمهور، وصدمت بشدة من تصريحاتي وحتى الآن لم أجد تفسيرا، فقد تم اجتزاء إجاباتي بشكل كبير، فعندما سُئلت بتحبي إيه في أحمد، جدعتنه ولا وسامته، فالحقيقة إن إجابتي كانت "بحب فيه كل حاجة".

وأضافت ياسمين "كانت إجابتي كاملة فقد قلت إنه شخص ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية حتى قلت إنه من وجهة نظري هو (سيد الرجالة)، ونحن نتمرن سوياً في الجيم وهناك حاجات كثيرة بينا مشتركة ثم كانت إجابتي الأخيرة والتي اختزلت وسببت جدل "بيضحكني".

وأضافت الفنانة المصرية: "تفاجأت في الحلقة أن رامز والبرنامج قرروا أخذ الجزء الأخير بس من إجابتي، وإيه الفكرة إن إجابتي تتقص وتتاخد دي بس وقلت وبيضحكنى، حتى الواو اتشالت، وضايقتني وأنا مكنتش أتوقع كدا من رامز أبدا لأني بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة".

وكانت ياسمين قد ظهرت في بداية شهر رمضان في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" وتصدرت حينها قائمة الأكثر تداولًا، بسبب حديثها عن علاقتها بأبو هشيمة وتأكديها بأنها أحبته لأنه "يضحكها"؛ ما عرضها للسخرية، حيث علق الجمهور أن أموال أبو هشيمة هي التي تضحكها وليس هو.

من ناحية أخرى، أثارت صورة نشرتها ياسمين صبري، عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، ظهرت فيها وهي تضع يدها بيد زوجها أحمد أبو هشيمة بطريقةٍ رومانسية.

وعلى الرغم من الرسالة التي حاولت إيصالها النجمة برومانسية الطرفين، إلا أنَّ هناك أمرا آخر شغل بال الجمهور وهو الطريقة التي ظهرت فيها أيدي الطرفين، حيث وثقت الصورة يد أبو هشيمة اليسرى وهو يمسك بيد صبري، إلا أن طريقة ظهور أيديهما على ساق أبو هشيمة كانت غريبة.

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وتفاعل الجمهور بشكلٍ واضح مع الصورة في محاولة لتحليل طريقة التقاطها بهذه الطريقة، لكن أغلبهم لم يصل إلى حل، فيما قال البعض إنهم قاموا بالتجربة ذاتها حتى تظهر الصورة نفسها لكنهم لم يتمكنوا، وطالبوا ممن يفهم كيف التقطا الصورة أن يخبروهم.

يُذكر أن الثنائي كان قد أثارا الجدل أيضا سابقا، بعدما انتشرت صورةٌ لهما وهما يقضيان وقتا ممتعا على الكورنيش، ويمسكان بأيدي بعضهما بعضا، ليبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداولها والتعليق عليهما؛ لأنهما لم يهتما بطرق الحماية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد مختلف تشارك الفنانة ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فرصة ثانية"، وطالت صبري العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية بسبب ضعف أدائها، مؤكدين أنها يجب أن تعتزل التمثيل.