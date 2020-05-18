منافسة بين مرزوقة وأبو قحط.. ودخول أحلام وهنيدي والقحطاني يشعل المسابقة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضج موقع تويتر في السعودية مساء الإثنين بسبب مسابقة تحولت إلى حدث تنافسي كبير بعد وصول مرزوقة وابوقحط إلى ترند على الموقع، يشارك فيه العديد من المشاهير وتعدى ذلك إلى حد مشاركة الأندية الرياضية .

وبدأ الترند عند إعلان حساب يحمل اسم "منصور"، للمسابقة وهي صاحب أفضل صورة والشرط أن تكون من تصويره، وقد تصدر اسم "منصور" الترند في السعودية.

واحتدت المنافسة بعد مشاركة من حساب لفتاة تدعى "مرزوقة" ومشاركة من حساب لرجل يدعى "أبو قحط"، وحصلت الصورتان على أكبر عدد من اللايكات من متابعي المسابقة، واشتدت المنافسة بين المتابعين للمتسابقين لتتحول إلى صراع بين الشباب والفتيات.

المنافسة الشرسة كانت بين أبو قحط ومرزوقة حيث سعى كل منهما لجذب الأصوات الداعمة لصورهما للفوز في المسابقة ولكن المفاجئ أن تتحول المنافسة لتكون بين من البنات والشباب فأبدى الرجال دعمهم لأبو قحط فيما انهالت تعليقات وإعجابات الفتيات على صورة “مرزوقة”.

وفور وصول وسوم المسابقة لقائمة الترند للأكثر تداولاً على تويتر شارك مجموعة من مشاهير المجتمع والفنانين في الهاشتاقات، ونشرت عدة حسابات تغريدات طالبت فيها جماهيرها بالتصويت في المنافسة كمنبر الهلال الذي طالب بالتصويت لأبو قحط وشيفيليد يونايتد كذلك.

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ووصل الصراع إلى بعض صفحات الأندية الرياضية التي عبرت عن دعمها لصورة أبو قحط مثل موقع الفيفا ونادي روما ونادي الشباب السعودي ونادي الجزيرة وغيرهم.

ولعل أبرز من شارك الفنان المصري محمد هنيدي الذي غرد قائًلا: “الايميل كله رابط رسايل فيها التويتة . لدرجة اني فكرت ادفعلك الفلوس دي عشان اخلص، سولوه لايك يا جماعة عشان نخلص ويرحمنا”. كما شارك تصويت تساءل فيه متابعوه عن من يدعم مرزوقة أم أبو قحط.

ولجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأساليب مختلفة لجمع الإعجابات سواء لأبو قحط أو لمرزوقة فمنهم من وعد بتقديم جهاز هاتف آيفون من أحدث إصدار وآخرون وعدوا بدفع مبالغ مالية.

واشتعلت المنافسة بين الفتيات والشباب ولا تزال المسابقة قائمة حتى الآن بمشاركة العديد من المشاهير مثل موديل روز وأحلام وهند القحطاني وغيرهم الكثير، بالإضافة إلى الأندية الرياضية و مختلف شرائح المجتمع.