باسل خياط يصبح أول نجم يفوز على السقا في كل تحديات برنامجه (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ النجم السوري باسل خياط، مساء الإثنين، ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات "اغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان ضيفها "باسل" بمقدمة تاريخية روت خلالها مشوار حياة النجم السوري وبطولاته، قائلة: "ضيفنا النهاردة يا جماعة بيقولوا عليه وحش الدراما العربية.. سيكوباتي الشاشة.. لما بيعمل دور بيخلص عليه ومفيش حد بعده ممكن يضيف عليه أي حاجة".

وتابعت: "لما عمل الرحلة شبهوه بالجوكر جيمس مكافوي.. ولما عمل مسلسل الكاتب قالوا إن المسلسل مش من مغامرات أجاثا كريستي.. ولما عمل مسلسل طريقي خلى شيرين عبد الوهاب تقول لأول مرة في حياتها أنا صح.. معانا ومع السقا اللي أول مسلسل عمله كان للأطفال.. نجم مسلسل تانغو باسل خياط".

وبيّن باسل خياط قدراته كاملة أثناء تحديه السقا، حيث فاز عليه في أول ثلاث تحديات بسهولة كبيرة وبفارق شاسع، تمثل أولهما في تحدي لعب التنس بالقدم، والثاني تضمن تحدي قوى من خلال القدرة على حمل أكبر عدد من الكتب بطريقة تعتمد على فتح الذراعين، والثالث كان الأسهل وتمثل في إيجاد الاختلاف بين الصور.

وعبّر باسل عن رأيه في نجوم الرياضة بالعالم، قائلاً: "كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، ولا ينافسه أحد في هذا العالم، لأن ميسي من عالم آخر"، واتفق معه السقا بأن ميسي حريف لدرجة غير طبيعية، مضيفاً أنه يحب كريستيانو في ريال مدريد أكثر من يوفينتوس.

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وانتصر باسل خياط على منافسه أحمد السقا انتصارا مبكرا، بسبب فوزه في جميع التحديات بالمسابقة، بينما عجز السقا على الفوز بأي تحد وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ البرنامج، أن يخسر السقا بهذا الشكل.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لإحدى الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المتنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.