كيم كارداشيان تثبت ذكاءها كسيدة أعمال وتبيع مجموعتها لأقنعة الوجه بنصف ساعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 10:45 مساءً - أثبتت نجمة الواقع كيم كارداشيان ذكاءها كسيدة أعمال ومالكة احدى أشهر علامات مستحضرات التجميل،كما أثبتت قدرتها على مجاراة متطلبات السوق التجاري في ظل جائحة فيروس كورونا،حيث علت أهمية المنتجات الصحية والطبية على المنتجات الكمالية والترفيهية،واحتلت الكمامة الواقية من عدوى الفيروس المركز الأول في العالم كله،فأصدرت كيم كارداشيان بفترة زمنية قياسية أول مجموعة " كمامات- أقنعة وجه" أنيقة، حريرية و ناعمة الملمس استلهمتها من ماركتها الخاصة للملابس الداخلية ،وطرحتها للبيع أونلاين بسعر 8 دولارات،وفوجئت بنفاذها بوقت سريع.



فخلال خلال نصف ساعة، إستطاعت نجمة الواقع الأمريكية والأرمنية الأصل كيم كارداشيان من بيع ملايين "كمامات- أقنعة الوجه" المصنّعة من علامتها التجارية، حيث حصل المتابعون على مجموعة عصرية من أقنعة الوجه التي يمكن ارتداؤها للوقاية من فيروس كورونا الذي تفشى في كافة دول العالم.وكيم كارداشيان فكرت بهذا التصميم الجديد بعد إلزام ولاية كاليفورنيا الأمريكية مواطنيها بارتداء الكمامات – الأقنعة في كافة تنقلاتهم والأماكن العامة،وأصبح بذلك قناع الوجه شيئا أساسيا على الجميع الحصول عليه وارتدائه يومياً.

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وأتاحت كارداشيان أمام الملايين من متابعيها خمسة خيارات من "كمامات-أقنعة الوجه" التي صنعتها خصيصاً لهم، والمصنوع معظمها من مادة حريرية الملمس، ومتوفرة بخمسة ألوان لتتناسب وكافة ألوان البشرة السمراء والبيضاء والحنطية، وبسعر 8 دولارات لكل منها ،وبسعر 25 دولاراً لل 4 منها،وأطلقت كيم كارداشيان على مجموعة أقنعتها القماشية غير الطبية القابلة للغسل بماء بارد وإعادة الإستخدام مرات عديدة هذه إسم:" Seamless Face Masks".



وأعلنت كيم كارداشيان بفخر وسعادة عن إنجازها الجديد هذا عبر حساباتها الخاصة في وسائل التواصل الإجتماعي، مشيرةً إلى أنها تعمل حالياً مع شركائها المصنعين في لوس أنجلوس على تصنيع مجموعة جديدة ستكون جاهرة خلال الأسبوع المقبل لمحتاجيها ،حسب ما ذكرت وسائل الإعلام وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ،ومجلة "فوربس" .

وتبرعت كيم كارداشيان وشركاؤها ب10 آلاف قناع من منتجها الجديد هذا لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا