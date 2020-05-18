أكرم حسني متهم بجريمة قتل .. أبرز أحداث الحلقة الـ25 من رجالة البيت

تدور أحداث الحلقة الـ25 من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت" بمشاهدة عارفة عبد الرسول (فرح)، و ويزو (تهاني) زوجة أكرم حسني (بومبا)، أحد المسلسلات العربية، مبدين إعجابهم ببطل المسلسل، مما أثار غيرة زوجها (بومبا).

وتشهد الحلقة اتفاق أحمد فهمي (تيمون) و (بومبا) على تهديد الفنان الشهير

برسالة من أجل أن يبتعد عن الفن بسبب غيرته على زوجته، ولكنه يكتشف أنه مقتول في أحد الأماكن الموجود بها، وبسبب تصرفات (تيمون) يثبت التهمة عليه بدلًا من إخراجه منها.

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يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" من

تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كلاًمن أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكن.