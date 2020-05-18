وائل كفوري يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

نشر الفنان وائل كفوري مقطع من داخل ستوديو التسجيل أثناء تحضيره لأغنية جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". والفيديوهات "انستجرام". شارك وائل الفيديو مع جمهوره عبر خاصية "ستوري"، مع صوت موسيقي جديد. Advertisements يذكر أن آخر إصدارات كفوري الغنائية كانت من خلال أغنية "استشبهت فيكي" التي طرحها العام الماضي، واقتربت من الـ 10 ملايين مشاهدة، من كلمات:منير بوعساف، ألحان: هشام بولس، توزيع: داني حلو.

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