فيديو.. باسل خياط يهزم أحمد بفارق كبير في إغلب السقا

تبدأ الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج إغلب السقا باستضافة النجم باسل الخياط واستطاع باسل الفوز بالتحدي الأول "تنس بالقدم"، ورغم صعوبة التحدي الثاني إلا أن باسل نال وحقق النصر.

وفاز باسل أيضًا في تحدي الثالث

"البسكلتة"، وفاز الخياط في التحدي الرابع، ليكون التحدي الخامس هو الفيصل، فإذا فاز به باسل الخياط، سوف يختار مكان التبرع، وإذا فاز السقا فسيكون هناك الجولة السادسة والأخيرة.

وفي التحدي الخامس، استطاع النجم باسل الخياط التغلب على النجم أحمد السقا، ويعلن اختيار مكان التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه.

Advertisements

يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

شاهد من هنا