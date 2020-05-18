هازال كايا بهجوم لاذع على رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - شنّت النجمة التركية ​هازال كايا​ هجوما لاذعا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحدهم صورة جريئة لها وتعرضها للإنتقادات، اذ اشارت الى ان ما يرتديه الإنسان لا يمثّل داخله، مضيفة ان فتاة الليل من الممكن ان تكون أشرف من مئة شخص يدعون الإسلام والتدين، الا انهم في الحقيقة يشوّهون تعاليم الدين ومبادئه.

الجدير ذكره ان هازال كايا كشفت مؤخرا عن وجه إبنها للمرة الأولى، عبر صفحتها الخاصة، اذ نشرت هازال صورة واضحة لملامح وجه إبنها، وعلّقت: "منذ كيرنا وحتى عيد الأم، من الصعب الاهتمام بالأطفال. اليوم عيد الأم الأول بالنسبة إلي... هذا رائع".

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