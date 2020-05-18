ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ صورة قديمة لها تظهر غنائها اغنية "​هدوء نسبي​" للفنان اللبناني ​زياد الرحباني​، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت كارمن من خلال الصورة الى ان تلك الأيام التي تعود اليها الصورة اصدق وأجمل من الآن رغم فترة الحرب والهدنة آنذاك، معلقة بالقول: "كنّا عّم نغني هدوء نسبي... كانت الأيام مع الحرب والهدنة احلى واصدق من هلق وكنا متفائلين بمستقبل مزدهر و عنا أمل وين ممكن نصير.. يا ريت لو ترجع الإيام لورا، يمكن كنا عملنا مسار مختلف لحياتنا.. رزقالله".

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كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس بصورة قديمة: "يا ريت لو ترجع الإيام لورا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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