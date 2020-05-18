حلا شيحة برسالة لـ عادل إمام بعيده-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ بالتهنئة للممثل المصري ​عادل إمام​، بمناسبة عيد ميلاده الـ 80، اذ انها نشرت صور تجمعهما من فيلم "​عريس من جهة أمنية​"، على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "فيلم عريس من جهة أمنية.. أجمل أدوار عمري حبيبة النجاري و الأجمل انه كان مع الزعيم .. أستاذ عادل إمام كل سنة و أنت طيب و ده عيدنا كلنا لانك ادخلت البهجة على حياتنا و علمتنا إزاي الضحكة تطلع من القلب".

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