جان يامان: "لا منافس لي ولن أعتذر"

ميرنا وليد - بيروت - عاد الممثل التركي ​جان يامان​ لإثارة الجدل من جديد، اذ انه اكّد على قوله السابق بأنه الأجمل بين زملائه في تركيا، رافضا الإعتذار منهم على تصريحه، مضيفا ايضا انه لا يجد من ينافسه لا مهنيا ولا شكليا.

وقال يامان لوسائل اعلام تركية: "هذه قناعاتي الشخصية ولن أعتذر، فأنا لم أرتكب أي خطأ، قلت ما أقتنع به، ومن الممكن ان يصرّح اي ممثل بأنه الأجمل ولن اقوم حينها بمحاسبته".

وكان اعلن جان يامان مؤخرا أن مسلسله "الطائر المبكر" تمت دبلجته للغة الإيطالية وسيعرض في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر حزيران المقبل على القناة الخامسة Canale 5.

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