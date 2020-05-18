تشبيه رولا سعد بزوجة باسم ياخور-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّهت رولا رسالة للمتابعين قالت فيها: "إبحث عن الصّفاء ولو كان لحظة...وإبحث عن الوفاء ولو كان متعباً وشاقاً...وتمسك بخيوط الشمس حتى ولو كانت بعيده...اسعد نفسك بنفسك وكن لذاتك".

وتلقّت رولا تعليقات كثيرة من قبل المتابعين اثنوا على أناقتها، لكن اللافت تعليق احدهم الذي شبهها بزوجة الممثل السوري ​باسم ياخور​، فعلّقت متابعة لها: "بتشبه مدام باسم ياخور" مع وضعها لرمز قلب.

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