حميد الشاعري يستعد لإصدار اغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان الليبي ​حميد الشاعري​ لإصدار اغنية جديدة تعاون فيها مع الكاتب المصري مدحت العدل، من ألحان الفنان المصري عمرو مصطفى، وتوزيع حميد الشاعري نفسه، الا انه لم يكشف عن اسمها بعد ولا موعد طرحها على قناته الرسمية عبر يوتيوب.

الجدير ذكره ان الشاعري شارك مؤخرا بأغنية "قادرين" التي جمعته بإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر "توما" تحت إشراف ورؤية حميد الشاعري.

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