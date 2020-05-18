هل أهان آسر ياسين الفلسطينيين؟ وكيف رد؟

ميرنا وليد - بيروت - تلقى الممثل المصري ​آسر ياسين​ موجة من الانتقادات الاذعة بسبب مشهده في مسلسل "​100 وش​" الذي يظهر ارتدائه الكوفية الفلسطينية ويقوم بالنصب من خلال جمع التبرعات للفقراء والمساكين، فاعتبره البعض اهانة للفلسطينيين.

وعلّق آسر على هذه الإنتقادات عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي كاتبا: "مش مقصود بيها التجريح في أي حد.. في وقت الجامعة ناس كتير كانت بتلبس الكوفية تضامنا مع القضية، الملبس له علاقة بالفترة العمرية للشخصية وليس مضمون المشهد.. كل الاحترام و التقدير للأخوة الفلسطينيين أكيد".

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