عاصي الحلاني بجولة على الخيل في البقاع اللبناني-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ مقطع فيديو جديد له يظهر ركوبه على الخيل وقيامه بجولة في منطقة البقاع، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف عن عاصي حبه للطبيعة، اذ انه علّق على الفيديو بالقول: "مع الخيل والطبيعة .. ما اطيب ريحة ترابك يا وطني".

الجدير ذكره ان عاصي الحلاني كشف مؤخرا عن برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، الذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

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