هذا ما سيفعله كيفانش تاتليتوغ عند إيجاد لقاح لـ فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - صرّح النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ بأنه سيركض في جميع شوارع إسطنبول دون توقف في حال وُجد لقاح ل​فيروس كورونا​ للقضاء عليه دون رجعة.

واضاف كيفانش: "سأتعب كثيرًا لكنني سأكون سعيدًا بخلاص البشرية من ذلك الفيروس السيء، هذه الفكرة مجنونة أضحكت زوجتي كثيرًا لكنني سأنفّذها في حال تم إيجاد اللقاح".

وكان نشر كيفانش تاتليتوغ مؤخرا عبر صفحته الخاصة صورة جمعته بزوجته وذلك إحتفالاً بعيد ميلادها.

وظهر تاتليتوغ في الصورة وهو يقبل زوجته على جبينها، وعلّق بالقول:"من الجيد إنك ولدتي يا روحي من الجيد إنك موجودة أحبك ".

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