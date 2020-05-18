هبة مجدي تهنئ زوجها بعيد ميلاده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة المصرية ​هبة مجدي​ التهنئة لزوجها الممثل المصري ​محمد محسن​ بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، اذ انها نشرت صورة رومانسية لهما على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "185.. عيد ميلاد سعيد حبيبي..أحبك".

الجدير ذكره أن هبة مجدي تشارك حاليا في مسلسل "فرصة تانية"، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، ومن بطولة كل من الممثلين المصريين ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، كريم عبد الخالق وهبة عبد الغني.

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