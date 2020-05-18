لطيفة تشيد بهذه الممثلة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - اشادت الفنانة ​لطيفة التونسية​ بالممثلة ​سعاد عبد الله​، معتبرة اياها قدوة لكل ممثل مخلص لعمله.

ونشرت لطيفة صورة لسعاد من احد اعمالها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "فنانة ومدرسة عظيمه وتاريخ وحاضر عظيم اعتبرها قدوه لكل فنان يتفانى ويخلص لفنه احبك سعاد العبدالله".

على صعيد آخر كانت قد طرحت لطيفة مؤخرا أغنيتها "أدي عقد" عبر يوتيوب.

ولاقت لطيفة نجاحاً كبيراً في ألبومها الأخير "أقوى واحدة" الذي قدمته بالتعاون مع العديد من الشعراء، وفيه تنوع بالأنماط الغنائية واللهجات المتنوعة.

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