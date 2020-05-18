كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة ال 25 من "ونحب تانى ليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت أحداث الحلقة السابقة، حين سأل عبد الله_شريف منير، مراد_كريم فهمى عن سبب تواجده فى منزل زوجته، ليرد الثانى عليه بنفس السؤال، وهنا بدأ عبد الله يتذكر بعض اللحظات المشوشة لمراد عندما قابله فى چاليرى غالية_ ياسمين عبد العزيز، وكذلك فى مرسى علم، وقرر مراد أن يصارحه بالحقيقة إلا أن غالية طالبت منه ألا يفعل ذلك، ولم يتحمل عبد الله حيث وقع على الأرض، وعندما أفاق عبد الله حاول أن يفهم من غالية ما يحدث وحقيقة ذلك الشخص الذى قابله، وحاولت غالية الكذب عليه حيث قالت إنه يربط بينهم عمل وهى قد اعتذرت عنه، وصرح عبد الله لغالية عن مقدار حبه لها وأن الحادثة قد غيرته تماماً، حيث أصبح شخصا مختلفا ويريد أن يعوضها عن كل ما حدث فى حياتها، ويطلب منها أن تسامحه وأن يبدأ صفحة جديدة.

قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 25

وتعرض الحلقة 25من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.