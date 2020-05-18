تراند اليوم : وشها شبه القلب .. معلومات عن الفتاة الي جننت السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة ترند تويتر م سارة التونسي صر، ولفتت الأنظار لها بقوة من خلال أدوارها في مسلسلليالينا 80ومسلسل بـ 100 وش.
ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن سارة التونسي:
– سارة ممثلة تونسية اسمها الحقيقى “سهير”.
– اختارت والدتها اسم سهير بسبب حبها لشخصية الفنانة الراحلة شادية في فيلم “معبودة الجماهير”.
– ارتبطت ذكريات سارة في تونس بالأفلام المصرية التي شاهدتها وتعلقت بها منذ الصغر.
– درست في تونس علوم الإعلام والاتصال وحصلت على منحة في أسبانيا، وهناك شاركت في أول دور لها في فيلم أسباني قصير حمل اسم أحبك.
– حصلت على لقب ملكة جمال تونس، وكان مشروعها في المسابقة “كيفية اكتساح اللهجة المصرية للعالم العربي”.
– قدمها المخرج خالد يوسف، في أخر أفلامه “كارما” بدور جيلان.
– العام الماضي قامت بدور والدة ياسمين صبري في مسلسل حكايتي، رغم عدم وجود فارق سن بينهما تقريبا.
– شاركت هذا العام بمسلسل ليالينا 80.
– لكن لفتت الأنظار لها أكثر بدور شيرين في ـ 100 وش، وكُتب اسمها على التتر “ظهور خاص”.
– فازت بلقب ملكة جمال العرب سنة 2017
– هي ابنة الفنان محمد الغضاب.