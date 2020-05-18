تراند اليوم : كورونا قعدت الفرق المسرحية في البيت

كتبت – أميرة علي

أدي إنتشار فيرس كورونا المستجد إلي تدهور الفرق المسرحية وإنعدام قيمتها الفنية وكان له أثاره السلبية، حيث كان مسرح الجامعة نقطة الانطلاق للفنانين الكبار يحيى الفخرانى، عادل إمام، فاروق الفيشاوى ثم جيل الفنانين خالد صالح وخالد الصاوى يليهم جيل الشباب محمد فهيم ومحمد فراج وصولاً إلى شباب “مسرح مصر” الذين اكتشفهم الفنان أشرف عبد الباقى من خلال مسرح الجامعة.

كان للمسرح دور كبير في تنمية القضايا الإجتماعية و ومناقشتها وعرضها للجمهور ،ولكن كان للفيرس رأي أخر في إغلاق كافة المسارح بالجامعات والفنادق وبالتالي جلوس جميع العاملين بالمسارح ومكوثهم في البيت لفترة طويلة ، وبالتالي التأثير علي نفسية الشباب الذين كان لديهم الحماس في بداية مشوارهم الفني .

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ومن خلال إدراك أهمية المسرح الجامعي وقدرته على تشكيل وجدان شباب الجامعات فى مرحلة دقيقة من حياتهم ، ومن خلال السعي إلى إيجاد استراتيجية واضحة لدور المسرح الجامعي ، باعتباره لا يعد ترفًا يقدم إلى شباب الجامعات من أجل المتعة والترفيه ، بل تكمن أهميته فى تنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية والعقائدية ، ومن خلال ما أشارت إليه الدراسات السابقة من وجود قصور فى تناول بعض القضايا الاجتماعية ، بالإضافة إلى التعرض المحدود للمسرح الجامعي فى الدراسات ، وضرورة التعمق فى دراما المسرح الجامعي للتعرف على أهم القضايا الاجتماعية التى يطرحها ، وبالتالي تتحدد مشكلة الدراسة فى التساؤل الرئيسي ما القضايا الاجتماعية المطروحة فى دراما المسرح الجامعي المصري.

ومن خلال ماتوضح في الفقرات السابقة هل سيكون لمسرح الجامعة دور حقيقي واضح بعد إنتهاء كورونا وزوال البلاء ؟