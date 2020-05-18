تراند اليوم : مكنتش الفرصة التانية .. ريهام حاطة زياد في دماغها من أيام العهد – شاهد

تشارك الفنانة أيتن عامر في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “فرصة تانية”، مع الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وعدد من النجوم.

حصدت أيتن تفاعل كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شخصية “ريهام” التي تجسدها في المسلسل، والتي لا تكف عن مطاردة “زياد” أحمد مجدي، بسبب حبها له.

نشرت أيتن عبر حسابها على Instagram مقطع فيديو لمشهد جمعها بأحمد مجدي من مسلسل “العهد”، تظهر فيه وهي لا تكف عن ملاحقته أيضا، لتعلق كاتبة: “الظاهر إن ريهام حاطة زياد فى دماغها من أيام مسلسل العهد.. يا رب يجعل كلامنا خفيف عليها”.

مسلسل “فرصة تانية” من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.