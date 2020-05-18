تراند اليوم : بيضالك في القفس ياروجينا .. ساويرس بيحلف بأدائك : نجمة الصف الأول – إتفرج

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس بالدور الذي تقدمه الفنانة روجينا في مسلسل “البرنس”، ويعرض حاليا من بطولة الفنان محمد رمضان.

ونشرت روجينا عبر حسابها على Instagram، صورة من حوار بين أحد متابع نجيب ساويرس، يتحدث عن دور روجينا وإعجابه بها، ويرد عليه “متفق معاك تمام”، وتعلق هي: “الحمد والشكر لله”.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه ‏الـ6 ‏وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش ‏و”رأفت” ‏أحمد فهيم‎.