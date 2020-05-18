تراند اليوم : تزامنا مع عيد ميلاده .. حلا شيحة تشارك جمهورها مشاهد تجمعها بالزعيم – شاهد

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد الفنان عادل إمام الثمانين، والذي حل أمس، 17 مايو.

نشرت حلا عبر حسابها على Instagram، صورا لها مع الزعيم من فيلم “عريس من جهة أمنية”، وعلقت كاتبة: “فيلم عريس من جهة أمنية.. أجمل أدوار عمري حبيبة النجاري والأجمل إنه كان مع الزعيم.. أستاذ عادل إمام كل سنة وأنت طيب وده عيدنا كلنا لأنك ادخلت البهجة علي حياتنا وعلمتنا ازاي الضحكة تطلع من القلب”.

على صعيد آخر، تشارك حلا شيحة في الموسم الرمضاني الرمضاني الحالي، بمسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.