تراند اليوم : لعيون نبيلة عبيد .. إلغاء جزء كبير من مقلب رامز المجنون – فيديو

حلت الفنانة نبيلة عبيد ضيفة رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج “رامز مجنون رسمي”.

ولأول مرة اضطر رامز جلال التغيير من تفاصيل المقلب خوفا على نبيلة عبيد بسبب رعبها الشديد وصرخاتها المستمرة، فلم يلجأ رامز جلال إلى تلوين شعر نبيلة عبيد أو إلقاء مياه عليها مثل باقي الضيوف.

ولم ينفذ رامز جلال مقلب الشقلبة بشكل كامل بل كانت حركة واحدة فحسب وعلى الرغم من وجود فقرة تانك المياه إلا أن تلك المياة كانت خالية من الكابوريا ولم ينفذ رامز مقلب الثعبان.

وأتت فقرة السقوط في بركة المياة وهو ما تغير تماما في تلك الحلقة فعبر رامز جلال برفقة نبيلة عبيد تلك المنطقة بأمان.

وصرخت نبيلة عبيد ولم تتوقف عن الصراخ بمجرد بدء حركة الكرسي، واغتنم رامز جلال الفرصة فسألها عن الغيرة وعن علاقتها بالفنانة نادية الجندي، لتأكد نبيلة عبيد أن علاقتهما رائعة، بالرغم من محاولات البعض إحداث الوقيعة بينهما في الماضي، وأن أفلام كل منهما كانت تحقق إيرادات مرتفعة.