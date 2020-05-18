تراند اليوم : طالعة لأبوكي .. أحمد زاهر يشيد بأداء إبنته في مشهد بالفتوة – فيديو

نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه على Instagram فيديو لمشهد من مسلسل “الفتوة” الذي تشارك فيه ابنته ليلى، وهو المشهد الذي تتلقى فيه أسرة حسن الجبالي خبر وفاته.

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عبر أحمد زاهر عن سعادته بأداء ابنته ليلى في المشهد، وهي تجسد دور ابنة حسن الجبالي فتوة الجمالية التي تتلقى خبر وفاة والدها المفاجىء، وقال: “الله عليكي يا بنتي وعلى إحساسك”.

أضاف: “الصمت أبلغ من الكلام، أنا فخور بك، بحبك يا لولي”.

يذكر أن مسلسل “الفتوة” من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، بطولة عدد من الفنانين،ومنهم؛ ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، أحمد خليل ورياض الخولي.