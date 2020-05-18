تراند اليوم : المنصات الإلكترونية الحل الوحيد لإنقاذ أفلام عيد الفطر من الفضيحة

اضطر بعض صناع الأفلام السينمائية الجديدة التي كان من المفترض طرحها في موسم عيد الفطر والأضحى المقبلين لتوقف التصوير خلال الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا، وبسبب هذه الأزمة قررت غرفة صناعة السينما غلق دور العرض السينمائي ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي الوباء في البلاد لذلك يعيش نجوم السينما في قلق وأيضا المنتجين الذين أنتجوا تلك الأفلام وهناك أفلام تم الإنتهاء من تصويرها بالفعل، وأفلام متبقى لها أيام قليلة ولم يعرف مصيرها من العرض حتي الأن.

وتستعد منصات العرض الالكتروني لشراء حقوق هذه الافلام خصوصا مع استمرار اغلاق دور العرض في السينما و استمرار الحجر المنزلي المتبع بسبب الخوف من انتشار فيروس الكورونا و تعبر المنصات التالية هي الاقرب لشراء حقوق الافلام ” netflix و شاهد نت و watch it و Viu “

واليكم قائمة الافلام المنتظر عرضها في العيد :

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

للنجم كريم عبد العزيز، رغم أن المنتج وائل عبد الله أثار الشكوك حول وجود موسم عيد الفطر السينمائى هذا العام لكنه كشف عن بوستر دعائى جديد للفيلم الذى كان أعلن سابقاً عن طرحه فى عيد الفطر- ويتصدر البوستر الفنان بيومى فؤاد وكتب تعليقاً عليه :”الحقيقة ملقتش أفضل منه ينزل في الحظر “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.. قريبا إن شاء الله.. بس امتي.. الله اعلم”.

“البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتاروإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية خلال الأسابيع الماضية، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

العنكبوت

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فيلم “العنكبوت” للنجم أحمد السقا الذى يتبقى له يومين وينتهى من التصوير بشكل نهائي، حيث تعطل تصويره بسبب سفر السقا إلى لبنان لتصوير برنامج جديد بعنوان “إغلب السقا” للعرض طوال شهر رمضان، وحتى الأن لم يعرف صناعه موعد طرحه في السينمات بسبب أزمة فيروس كورونا.

فيلم “هيكل نظمى”

وكذلك فيلم “هيكل نظمى” لفنان رامز جلال، وغادة عادل، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، كان مرشحا بقوة لطرحه في عيد الفطر لكن حتى الآن لم يتم استكمال تصويره.

افلام مصيرها مجهول

مثل فيلم حظر تجول” للنجمة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وفيلم “أعز الولد” للنجمتان ميرفت أمين ودلال عبد العزيز والذى كان من المفترض أن يعرض في شم النسيم وحتى الآن لا يعلم مصير عرضه حيث يشارك به مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف أبرزهم منى زكى وعمرو يوسف وأخرون من النجوم.

وأيضا هناك أفلام مثل “ديدو” و”صاحب المقام” و”الغسالة”، كان من المقرر طرحها في عيد الفطر، ولا يعرف منتجوها مصيرها، هذا ما ستحدده الجائحة ومدى انتشاره وموعد انحسارها