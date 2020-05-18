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ريهام حجاج تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل في شفتيها

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mai.ali 0 تبليغ

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فاجأت الفنانة ريهام حجاج الجمهور بالرد على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول خضوعها لعمليات تجميل في شفتيها.

في هذا السياق كتبت ريهام حجاج في تعليقات في جروب خاص للفتيات رداً على طبيبة تجميل: «أنا هاجيلك العيادة.. والله والله بجد اعملي اللي انت عايزاه.. بس تديني شهادة إني مش حاطة filler انت بتفهمي وأكيد كلامك مصدق».

 

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وتابعت: «مش عشان حاجة والله عشان بس كل شوية بتعمللي تاج على كومنتس بتقول إني حاقناهم وكفاية كدا».

يُعرض حالياً لريهام حجاج مسلسل «لما كنا صغيرين».. إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎. ‎‏
 

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