زياد برجي يخيب آمال ابنته للمرة الأولى

تسبب الفنان أحمد السقا في حرمان النجم اللبناني زياد برجي من تحقيق أمنية ابنته «نور»، حيث أكد أنها كانت تتمنى أن يحقق الفوز عليه في برنامجه «اغلب السقا»، إلا أن الفنان المصري حقق الفوز في النهاية.

وحل زياد برجي مساء الأحد ضيفاً على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني «اغلب السقا»، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة النجمة رزان مغربي على فضائية «إم بي سي مصر».

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وانطلق النجمان المتسابقان نحو بداية تحديات البرنامج، وبدأ بتحدي البلياردو الذي انتصر فيه السقا، ثم التحدي الثاني «حدوة الحصان»، الذي انتهى لصالح السقا أيضاً، فيما حاول برجي جاهداً الفوز من أجل إسعاد ابنته نور، حيث اعتبر أن فوزه هو أمنيتها، وذلك بقوله في بداية كل تحدٍ «عشان خاطر بنتي نور لازم أفوز».

حقق برجي الانتصار الأول له خلال التحدي الثالث «مفك ومسمار»، بتقدمه على السقا في ربط المسامير بلوحة خشبية، ليتعادل مع السقا 3 نقاط لـ3 نقاط، وبعد ذلك لم يكسب زياد أي تحد آخر حتى انتهاء المسابقة.



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