رضوان لن يقتل فتحي.. مفاجآت وتسريبات في الحلقات الأخيرة من مسلسل البرنس

مفاجآت تعقبها مفاجآت بشأن مسلسل البرنس الذي يلعب دور البطولة فيه محمد رمضان مع أحمد زاهر وروجينا على التليفزيون المصري.

أخطرها كان تسريب أحد مشاهد حلقة البرنس، لمشهد ضرب رضوان لأخويه فتحي وياسر.

لكن المفاجآت الأخرى التي كشفت عنها تسريبات للسيناريو تبدو غريبة.

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التسريبات الجديدة تؤكد أن كتكت الذي يلعب دوره الفنان محمد دياب، والذي كلفه فتحي بقتل رضوان، سيفشل في تنفيذ الأمر.

بل الأخطر من ذلك أنه سيفشي سر اتفاق ياسر ورأفت لتقاسم مال عملية القتل معه دون علم فتحي، وهو ما سيمثل خطورة على حياة ياسر وعلاقته بأخيه فتحي.

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كذلك رضوان سيلجأ لكشف علاقة فدوى بياسر لأخيه فتحي، وهو ما سيتسبب في قتل فتحي لياسر في نهاية الحلقات.

وذلك قبل أن تقتل فدوى فتحي في مشهد مأساوي، وهو بعكس المتوقع من أن رضوان سيقتل فتحي.

لكن الصدمة الحقيقية ستكون بمقتل رضوان في آخر المسلسل على يد أحد من ستستأجرهم فدوى لقتله في نهاية مأساوية للبطل.

وستظهر في الحلقات المقبلة كذلك، تسجيلات سجلها حمادة خلال تواجده مع فدوى وتاجر المخدرات في وجود ياسر وفتحي، وهو ما سيضعه في خطر كشف دوره.

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